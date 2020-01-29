42-летний житель Мордовии во время ссоры устроил расправу над своими приятелями

В Мордовии дружеская попойка завершилась серьезным конфликтом, повлекшим за собой смерть одного из участников застолья.

Несколько недель назад 59-летний житель села Мордовская Паевка, находясь в своем доме, распивал алкогольные напитки в компании приятелей. В ходе попойки между двумя гостями 42- и 40-летнего возраста вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта избил оппонента металлическим прутом. Пострадавший получил серьезные травмы. 42-летний мужчина после этого покинул дом, но, спустя некоторое время, вернулся обратно и вступил в конфликт с владельцем жилья. В ходе ссоры гость жестоко избил хозяина дома. От полученных телесных повреждений 59-летний мужчина скончался.

42-летний мужчина был привлечен к уголовной ответственности и заключен под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф