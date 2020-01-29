В ГУ МВД РФ по Мордовии подвели итоги работы за 2019 год

Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии подвели итоги работы за прошлый год.
В минувшем году в Мордовии стражами порядка было раскрыто более 4,5 тыс. преступлений, в том числе около 800 тяжких и особо тяжких.
Также правоохранителями было выявлено 198 коррупционных преступлений и установлено 126 лиц, их совершивших. Был зафиксирован рост задокументированных фактов взяточничества. Средняя сумма взятки в республике составляет 1 млн рублей.
Возмещено собственникам и обеспечено поступление в бюджеты всех уровней более 1,5 млрд рублей.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф