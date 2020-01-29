В Мордовии был задержан местный житель, подозреваемый в разбойном нападении на автозаправочную станцию

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего гражданина, который подозревается в разбойном нападении на автозаправочную станцию.

Стражи порядка получили сообщение о том, что в посёлке Красная Рудня неизвестный гражданин в маске с прорезями для глаз ворвался в магазин, расположенный на территории автозаправочной станции, и потребовал от продавцов отдать ему выручку, угрожая пневматическим пистолетом. Мужчине были переданы денежные средства в сумме 3 тыс. рублей. Сложив деньги в полиэтиленовый пакет, гражданин скрылся.

В кратчайшие сроки стражи порядка задержали подозреваемого в совершении указанного преступления на окраине села Новотроицкое. Задержанным оказался ранее судимый житель села Новое Акшино 29-летнего возраста. Гражданин полностью признал свою вину. В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф