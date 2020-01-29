Подразделения по вопросам миграции МВД по Мордовии подвели итоги работы за 2019 год

Подразделения по вопросам миграции МВД по Мордовии подвели итоги работы за прошлый год.

В общей сложности на протяжении минувшего года сотрудники указанных подразделений пресекли более 7 тыс. административных правонарушений. Общая сумма наложенных административных штрафов составила более 8,5 млн рублей. Было взыскано свыше 6,5 млн рублей.

Стражи порядка привлекли к административной ответственности более 2,5 тыс. иностранных граждан.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф