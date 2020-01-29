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Подразделения по вопросам миграции МВД по Мордовии подвели итоги работы за 2019 год

Подразделения по вопросам миграции МВД по Мордовии подвели итоги работы за 2019 год

Подразделения по вопросам миграции МВД по Мордовии подвели итоги работы за прошлый год.

В общей сложности на протяжении минувшего года сотрудники указанных подразделений пресекли более 7 тыс. административных правонарушений. Общая сумма наложенных административных штрафов составила более 8,5 млн рублей. Было взыскано свыше 6,5 млн рублей.

Стражи порядка привлекли к административной ответственности более 2,5 тыс. иностранных граждан.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф