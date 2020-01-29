Команды УФСИН РФ по Мордовии и Ульяновской области провели товарищеский хоккейный матч

Между командами по хоккею с шайбой УФСИН РФ по Мордовии и УФСИН РФ по Ульяновской области прошел товарищеский матч.

Ледовый дворец спорта, расположенный в населенном пункте Атюрьево, стал местом проведения указанного матча.

В напряженной борьбе со счетом 7:5 победу одержала сборная команда УФСИН РФ по Мордовии.

Заместитель начальника пенитенциарной системы региона Дмитрий Саблин наградил участников соревнований.

Стоит отметить, что команды играли по правилам любительского хоккея с шайбой.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su