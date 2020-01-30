37-летний житель Саранска во время ссоры жестоко избил своего знакомого

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 37-летний мужчина, который жестоко избил своего 46-летнего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что 25 января 37-летний гражданин, находясь в квартире своего 46-летнего знакомого, распивал алкогольные напитки в компании, состоящей из шести человек. В ходе попойки 37-летний гость поссорился с владельцем жилья. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта жестоко избил оппонента.

Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Саранска. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и переломы, а также закрытую травму грудной клетки.

В кратчайшие сроки 37-летний гражданин был задержан. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф