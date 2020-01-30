Межрегиональный учебный центр УФСИН РФ по Мордовии открыл двери новым учебным группам

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение по программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему на должности среднего и старшего начальствующего состава.

На обучение прибыли сотрудники, представляющие УФСИН РФ по Мордовии и УФСИН РФ по Пензенской области.

Перед началом занятий руководство учебного центра провело организационное собрание, в ходе которого был представлен командно-преподавательский состав, обращено особое внимание на успешное освоение учебных дисциплин, соблюдение требований служебной дисциплины, распорядка дня, уставных взаимоотношений.

На строевом смотре был проверен внешний вид слушателей, наличие служебных удостоверений, а также был проведен инструктаж о правилах ношения форменной одежды и даны азы строевой подготовки.

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Источник: 13.fsin.su