Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Сотрудники следственных органов помогли жительнице Мордовии вернуть внуков из реабилитационного центра

Сотрудники следственных органов помогли жительнице Мордовии вернуть внуков из реабилитационного центра

Сотрудники СУ СК РФ по Мордовии помогли пожилой женщине вернуть внуков из реабилитационного центра. 

У жительницы Ковылкинского района с конца 2018 года проживали её 2-летний внук и 11-летняя внучка. Детей оставила с бабушкой их мама. По причине длительного отсутствия последней мальчик и девочка были направлены в реабилитационный центр.

Сотрудники следственных органов помогли бабушке детей собрать пакет документов, необходимых для определения статуса её внуков и оформления над ними опеки. Это произошло после того, как история, произошедшая в семье пожилой жительницы Ковылкинского района, была опубликована в одном из печатных изданий.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники ГИБДД напомнили будущим мамам о ПДД.


Источник: mordovia.sledcom.ru