Сотрудники следственных органов помогли жительнице Мордовии вернуть внуков из реабилитационного центра

Сотрудники СУ СК РФ по Мордовии помогли пожилой женщине вернуть внуков из реабилитационного центра.

У жительницы Ковылкинского района с конца 2018 года проживали её 2-летний внук и 11-летняя внучка. Детей оставила с бабушкой их мама. По причине длительного отсутствия последней мальчик и девочка были направлены в реабилитационный центр.

Сотрудники следственных органов помогли бабушке детей собрать пакет документов, необходимых для определения статуса её внуков и оформления над ними опеки. Это произошло после того, как история, произошедшая в семье пожилой жительницы Ковылкинского района, была опубликована в одном из печатных изданий.

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Источник: mordovia.sledcom.ru