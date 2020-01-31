В Мордовии стражи порядка обнаружили в салоне автомобиля местного жителя оружие

В Ичалках сотрудники правоохранительных органов обнаружили в салоне автомобиля местного жителя охотничье двуствольное ружье.

Недалеко от села Парадеево стражи порядка остановили автомобиль марки «Лада-Калина» под управлением 49-летнего мужчины. В салоне транспортного средства правоохранители обнаружили охотничье двуствольное комбинированное ружье калибра 28 и 5,6 мм. Мужчина пояснил, что нашел ружье во время ремонта в своем доме, который был приобретен в 2014 году.

В отношении 49-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф