Гороскоп на 1 февраля: Овнам нужно научиться любить себя, Раки должны радоваться даже мелочам, а Стрельцы могут встретить свою половинку

Овен

Звезды советуют Овнам избавиться от чувства неудовлетворенности собой, в особенности, если речь идет о вашем теле. Может ваша фигура и не идеальна, но не стоит из-за этого комплексовать.

Телец

В этот день Тельцам, схлестнувшимся с оппонентом, следует держать в узде свои эмоции. Сделать это будет невероятно сложно, однако нужно постараться изо всех сил.

Близнецы

Близнецы могут отпугнуть своей эмоциональной нестабильностью не только всех окружающих, но и одного человека, который смог бы стать вашим романтическим партнером.

Рак

Пусть долгосрочные тенденции сулят вам мало чего хорошего, Раки, краткосрочные достижения и успехи можно отпраздновать, добавив радости в свою жизнь.

Лев

Звезды рекомендуют Львам найти в этот день нестандартное решение, чтобы привлечь внимание персоны, заинтересовавшей вас в романтическом плане.

Дева

В этот день Девам, которые захотят окунуться в мир детства и первой любви, звезды советуют носить красный цвет, способный всем рассказать о сиянии вашего сердца.

Весы

Весы будут слишком уязвимы в этот день, поэтому лучше не подпускать к себе людей, способных ранить ваши чувства или навредить вашей тонкой душевной организации.

Скорпион

Радуйтесь, Скорпионы, ведь в этот день удача в делах сердечных будет на вашей стороне. Если же ничего не происходит, то звезды советуют всерьез задуматься о переменах в вашей жизни.

Стрелец

Вокруг Стрельцов витает романтика и любовь, поэтому вы легко можете сменить свой статус одиночки на «состою в отношениях». Главное не зацикливаться на быстром результате.

Козерог

Звезды советуют Козерогам лишний раз подчеркивать свои сильные стороны во всем, что вы делаете, тогда ваши достоинства быстрее оценят окружающие, которые захотят завести с вами дружбу.

Водолей

На плечах Водолеев в этот день внезапно окажется груз в несколько тонн весом и каждое действие будет даваться вам невероятно тяжело. Другие будут работать быстрее вас, но в этом есть и плюсы – вы сможете учиться на чужих ошибках.

Рыбы

В этот день сердце Рыб будет биться быстрее обычного, поскольку любовь окружает вас. Убедитесь, что рядом с вами достойный человек, ведь из посаженного сегодня семечка вырастет большое и красивое дерево ваших отношений.

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