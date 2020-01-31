В УФСИН РФ по Мордовии прошел первый этап смотра-конкурса на лучшее исправительное учреждение

В УФСИН РФ по Мордовии был проведен первый этап смотра-конкурса на лучшее исправительное учреждение уголовно-исполнительной системы.

В указанном смотре-конкурсе приняли участие 14 учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии.

Победу одержала исправительная колония №13. Второе место заняла исправительная колония №14. Третье место досталось исправительной колонии №2.

Оценочные показатели деятельности исправительного учреждения, ставшего победителем, были представлены в ФСИН России для участия во втором этапе смотра-конкурса.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su