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Слушатели учебного центра УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в спортивных соревнованиях

Слушатели учебного центра УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в спортивных соревнованиях

Со слушателями межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии были проведены спортивные соревнования.

Участниками указанных состязаний стали слушатели, проходящие обучение по программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему.

Слушатели показали свои физические возможности в номинациях «Поднятие гири», «Перетягивание каната», «Подтягивание». 

Проведение подобного рода мероприятий способствует укреплению здоровья, а также пропагандирует важность физической подготовки и здорового образа жизни для сотрудников уголовно-исполнительной системы.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su