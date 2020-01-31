В Торбеевском районе осудили местную жительницу, которая жестоко избила своего знакомого

В Торбеевском районе суд вынес приговор в отношении 46-летней местной жительницы, которая жестоко избила своего знакомого.

Вечером 6 сентября прошлого года 46-летняя жительница Торбеево, находясь в своем доме, распивала алкогольные напитки в компании 41-летнего знакомого. Во время попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений женщина несколько раз ударила оппонента деревянной разделочной доской по голове. Мужчина упал на пол. После этого хозяйка дома принялась наносить гостю множественные удары ногами и табуретом, а после этого продолжила избивать пострадавшего молотком и обухом топора.

Мужчина был госпитализирован. Медики диагностировали у пострадавшего открытый перелом голени, черепно-мозговую травму, рвано-резаную рану головы, а также многочисленные раны левой голени.

Решением суда в отношении женщины была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф