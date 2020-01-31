В Саранске подвели итоги приема предложений об общественных территориях, подлежащих благоустройству в 2021 году

В администрации Саранска подвели итоги приема предложений об общественных территориях, подлежащих благоустройству в 2021 году.

За 10 дней горожанами было направлено 2657 предложений. По итогам голосования лидерами стали набережная реки Саранки (722 голоса – 27,17%), бульвар Цаплина (517 голосов – 19,46%), бульвар по проспекту 60 лет Октября (385 проголосовавших – 14,49%), парк по ул. Т. Бибиной и здания ресторана «Огни Саранска» (156 голосов – 5,87 %), площадь по ул. Гожувской и сквер около администрации Октябрьского района Саранска (133 голоса – 5%).

Во второй тур не прошли сквер возле администрации Октябрьского района города и площади по ул. Гожувской.

В период с 17 по 27 февраля жителям Саранска из четырех общественных пространств нужно будет выбрать одно. Та территория, которая одержит победу, будет благоустроена в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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Источник: adm-saransk.ru