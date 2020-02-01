Гороскоп на 2 февраля: Близнецы могут «взорваться», Львам лучше не помогать незнакомым людям, а Козероги должны сохранить окружающее их равновесие

Овен

В этот день Овны будут медленно понимать суть происходящих вокруг вас процессов. Помните, что можно не только понимать мозгом, но еще и чувствовать сердцем.

Телец

Тельцам предстоит вступить в противостояние. Используйте свои силы и энергию, чтобы донести свою точку зрения и сохранить баланс, который хотели нарушить оппоненты.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам сохранять в этот день спокойствие, так как вы можете взорваться от нервного перенапряжения и тогда пострадают окружающие вас люди.

Рак

В этот день Раки могут быть весьма проницательными. Это поможет вам разглядеть за фальшивым фасадом скрытые от глаз посторонних процессы и понять, что можно с этим сделать.

Лев

Львам следует идти своим курсом, не сильно беспокоясь о том, что происходит вокруг вас. Обращайте внимание лишь на нужды своих близких, родных и друзей.

Дева

Звезды предупреждают Дев об огромной силе их слов и действий в этот день. Такие возможности следует использовать для достижения важных целей, а не для сведения счетов.

Весы

В этот день Весы не будут знать, куда двигаться. В такие моменты всегда улучшайте то, что у вас уже есть, а в процессе вы поймете, чего вам не хватает и к чему следует стремиться.

Скорпион

Скорпионы в этот день получат огромную силу, но использовать ее следует с умом, поскольку вы можете причинить больше вреда, чем принести пользы окружающим вас людям.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам признать свои ошибки, ведь только так можно будет остановить идущую вокруг вас войну, от которой вы и сами уже порядком устали.

Козерог

Энергия Козерогов, которая в этот день наполнит вас, поможет вам сохранить равновесие в окружающем вас мире, но не пытайтесь с помощью этой силы повлиять на другие процессы.

Водолей

Окружающие Водолеев люди могут в этот день причинить вам боль, задев ваши оголенные чувства. Пробежка успокоит вас и даст возможность привести мысли в порядок.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам делиться своим позитивным настроением с окружающими, ведь в этот день вы будут полны сил и энергии, которую просто нужно тратить на добрые дела.

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