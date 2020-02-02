Народные приметы на 3 февраля подскажут, будет ли последний месяц зимы морозным

Народные приметы на 3 февраля помогут узнать, будет ли последний месяц зимы морозным.

В былые времена в народной среде бытовало поверье, которое гласило, что ясная погода, наблюдающаяся в третий день последнего месяца зимы, свидетельствует о том, что до начала марта будут иметь место сильные морозы. Кроме того, ясное небо в этот день люди, жившие несколько веков назад, воспринимали в качестве предвестника плохого урожая.

Также народные поверья гласят, что встреча, которая была запланирована на 3 февраля, но по тем или иным причинам не состоялась, является хорошим знаком. В былые времена было принято считать, что таким путем Бог оберегает от разного рода неприятностей.

Кроме того, несколько веков назад люди старались совершать добрые дела 3 февраля, поскольку верили в то, что эти поступки по принципу бумеранга в будущем принесут им благополучие.