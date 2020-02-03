Гороскоп на 4 февраля: Близнецам следует завершить проект, Львам не стоит осуждать людей, а главным врагом Водолеев будет бездействие

Овен

В этот день Овны могут почувствовать необходимость перемен, при этом абсолютно не важно, что подумают окружающие, ориентируйтесь только на свои потребности.

Телец

Тельцам не стоит бояться браться даже за самые сложные дела, поскольку звезды уверены, что вы любом случае справитесь. Чем труднее будет задача, тем приятнее будет отдых после ее решения.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам упорно, шаг за шагом идти к завершению проекта, так как в финале вы сможете хорошо отдохнуть с друзьями и семьей.

Рак

Ракам не помешает составить план короткого путешествия или небольшого отпуска, ведь удобное для этого время может настать совсем неожиданно и уже очень скоро.

Лев

В этот день Львам не следует судить строго определенных людей, чей образ жизни отличается от вашего. Постарайтесь сдерживаться, а энергию следует направить в другое, более позитивное русло.

Дева

Друзья или знакомые, которым нужна будет поддержка, обязательно обратятся к вам, Девы. Будьте готовы подставить плечо или стать жилеткой, в которую все поплачутся.

Весы

Хороший день для решения текущих задач, Весы. Вечером сможете принять участие в мероприятии, на которое вы очень давно хотели попасть.

Скорпион

Своенравных Скорпионов в этот день могут заставить следовать общим правилам и установкам. Ничего страшного здесь нет, если все это делают, то сделайте разок и вы.

Стрелец

Звезды обещают Стрельцам позитивный взгляд на мир и бодрое настроение в этот день. Поделитесь своим видением окружающего с друзьями и коллегами, которые в этом нуждаются.

Козерог

В этот день изобретательность Козерогов может сыграть ключевую роль, когда потребуется принять решение, не обладая для этого всей необходимой информацией.

Водолей

Бездействие и скука станут главными врагами Водолеев в этот день. Постарайтесь быть как можно более занятым, чтобы день быстрее завершился.

Рыбы

Постоянство не всегда идет на пользу, Рыбы. Звезды советуют разнообразить свою жизнь чем-то новым, начиная от гардероба и пути на работу, заканчивая знаниями и знакомством с людьми.

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