В Саранске четыре должностных лица пойдут под суд по обвинению в совершении коррупционных преступлений

В Саранске суд вынесет приговор в отношении нескольких должностных лиц, которые обвиняются в совершении преступлений коррупционного характера.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что четыре фигуранта уголовного дела, будучи ранее знакомыми друг с другом, получили от руководителя коммерческой организации взятку в размере более 22 млн рублей за обеспечение благоприятных условий для заключения контрактов с другими организациями.

Также было установлено, что один из обвиняемых в упомянутых целях получил ещё одну взятку, размер которой превысил 1,4 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф