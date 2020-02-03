В Мордовии злостный нарушитель ПДД устроил ДТП, в результате которого пострадала 7-летняя девочка

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 7-летняя девочка.

Происшествие произошло днём 1 февраля на 27-м километре дороги, соединяющей Потьму и Барашево. По предварительной информации, 49-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мицубиси», двигаясь на высокой скорости, не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

В результате ДТП была травмирована 7-летняя пассажирка иномарки.

Известно, что в течение последнего года автомобилист 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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Источник: гибдд.рф