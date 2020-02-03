В Дубенском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал 56-летний мужчина

В Дубенском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 56-летний мужчина.

Ранним утром 31 января на 79-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, 41-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21150 не учел дорожные и метеорологические условия, по причине чего не смог справиться с управлением, что в итоге спровоцировало выезд транспортного средства на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем марки «Нива».

В результате ДТП пострадал 56-летний пассажир ВАЗа. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф