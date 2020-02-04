Гороскоп на 5 февраля: Овнам нужно обратить внимание на свое здоровье, Рака не следует осуждать других людей, а Скорпионы проявят организаторский талант

Овен

В этот день звезды советуют Овнам позаботиться о своем здоровье. Это касается не только физических показателей, но и духовной составляющей.

Телец

Внезапно проснувшееся в Тельцах творческое начало может потребовать реализации. В Сети есть много сайтов, которые помогут вам сделать первые шаги на этом пути, так что не отмахивайтесь сразу от нового проекта.

Близнецы

Даже если Близнецы будут весь день заняты на работе, звезды рекомендуют вам устроить несколько перерывов, чтобы бывать на свежем воздухе как можно чаще.

Рак

Ракам, стремящимся достигнуть поставленную цель, будет трудно понять близкого человека или приятеля, который не так рвется к успеху, как вы. Не осуждайте близкого, помните, что у каждого свой путь.

Лев

Звезды предлагают Львам пригласить на ужин или другое мероприятие друзей и знакомых, чтобы не только хорошо провести с ними время, но и наладить более тесные взаимоотношения.

Дева

В этот день Девам будут легко даваться физические нагрузки, поэтому звезды советуют вам посетить спортзал или устроить пробежку на свежем воздухе.

Весы

Если не приложить усилий, то ничего не сдвинется с места, Весы, поэтому действуйте и достигайте поставленных целей. Позитивное настроение и прилив энергии помогут вам в этом.

Скорпион

Скорпионам в этот день будет легко выстроить любой процесс, составить план или график действий на ближайшее время, так как ваши организаторские способности находятся на подъеме.

Стрелец

В этот день Стрельцам будет оп силам решить практически любую задачу на работе – от наведения порядка на вашем столе до завершения важного проекта.

Козерог

Амбициозный настрой Козерогов, равно как и ваша креативность в этот день помогут вам не только в работе, но и дома. Звезды уверены, что у вас хватит сил на два «фронта».

Водолей

Водолеям следует придумать, куда потратить избыток энергии, которую вы будете ощущать весь день. Можно пойти в спортзал, но можно заняться работой по дому, например, переставить мебель.

Рыбы

Активность Рыб наконец-то сменила ваш «летаргический сон», в котором вы пребывали последнее время. Сделайте что-то, что вы давно планировали, но не могли исполнить по ряду причин.

Читайте также Гороскоп на февраль 2020 года: Близнецам предстоит выбрать путь, Львы могут заработать много денег, а Весы встретят половинку, если не будут спешить

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами