В Рузаевке осудили местную жительницу, ударившую гражданского мужа ножом во время ссоры

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 42-летней местной жительницы, которая во время ссоры ударила ножом своего гражданского мужа.

В начале октября прошлого года 42-летняя гражданка распивала алкогольные напитки в компании своего 56-летнего гражданского мужа. В ходе попойки между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. Не сумев совладать с приливом негативных эмоций, жительница Рузаевки ударила гражданского супруга ножом. Пострадавший получил проникающее ранение передней брюшной стенки.

Решением суда в отношении женщины была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф