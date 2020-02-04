В Саранске 36-летний мужчина оказался в больнице после ссоры в кафе

В Саранске был задержан 31-летний мужчина, который избил 36-летнего незнакомца.

Стражами порядка было установлено, что на днях 36-летний гражданин проводил время в кафе, находящемся на территории развлекательного комплекса, расположенного по адресу – улица Большевистская. В определенный момент между данным мужчиной и другим посетителем заведения 31-летнего возраста, с которым он ранее не был знаком, произошла ссора. Участники конфликта решили выйти на улицу для продолжения выяснения отношений. На улице 31-летний мужчина ударил оппонента, вследствие чего последний упал на асфальт.

Пострадавший был оперативно доставлен в одну из больниц Саранска. Медики диагностировали у мужчины перелом скулы, а также ушибы и ссадины лица.

31-летний гражданин в кратчайшие сроки был задержан.

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Источник: 13.мвд.рф