В Саранске 21-летний автомобилист сбил 67-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Саранске 67-летняя женщина попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Инцидент произошел утром 3 февраля на улице Веселовского. 21-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-211440, совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи женщина была отпущена домой.

Водитель легковушки уехал с места ДТП, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. В отношении молодого человека был составлен административный материал. В минувшем году автомобилист четыре раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф