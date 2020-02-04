В Саранске три жителя Казани пойдут под суд по обвинению в разбойном нападении

В Саранске суд вынесет приговор в отношении трех жителей Казани, которые обвиняются в разбойном нападении.

14 августа прошлого года в Саранске три жителя Казани ворвались в здание финансовой организации и, угрожая руководителю офиса, похитили из сейфа денежные средства в сумме 2,344 млн рублей. Затем мужчины скрылись.

Спустя некоторое время, жители Казани были задержаны на территории Татарстана и доставлены в Мордовию.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф