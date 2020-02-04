Психолог УФСИН РФ по Мордовии оказывает поддержку воспитанникам интернатов и детских домов

Старший психолог психологической лаборатории исправительной колонии № 12 УФСИН РФ по Мордовии Надежда Дорожкина входит в группу психологов, которые оказывают поддержку воспитанникам детских домов и интернатов.

В рамках социального проекта «Навигатор по взрослой жизни: комплексная подготовка детей из интернатов к самостоятельности» еженедельно проводятся индивидуальные консультации, психодиагностические мероприятия и групповые психологические тренинги.

Ниной Дорожкиной проводятся занятия в общеобразовательном учреждении «Ширингушская школа-интернат» и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Ясная Поляна».

Целью занятий является профориентация будущих выпускников.

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Источник: 13.fsin.su