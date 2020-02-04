В Саранске 18-летний парень пойдет под суд по обвинению в повреждении шести автомобилей

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 18-летнего молодого человека, который обвиняется в повреждении шести автомобилей.

В ночь на 1 декабря минувшего года 18-летний парень, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, шел домой после дружеской попойки. В определенный момент молодой человек позвонил своей знакомой. Разговор не задался. Парень и девушка поссорились. Молодой человек был сильно разгневан данным конфликтом. Накопившимся в ходе ссоры эмоциям негативного характера парень решил дать волю посредством повреждения чужих автомобилей.

Во дворе дома, расположенного по адресу – улица Полежаева, молодой человек подошел к автомобилю марки BMW и ногами разбил декоративные решетки радиатора. Затем на улице Ст. Разина горожанин, подойдя к автомобилю марки «Лада-Приора», ногами разбил боковые зеркала заднего вида, передние фары, а также нанес несколько ударов ногами по дверям и передним крыльям.

Молодой человек повредил ещё четыре транспортных средства, разбив им боковые зеркала заднего вида и нанеся удары ногами по дверям и передним крыльям. Парень был задержан жильцами расположенного поблизости дома.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении молодого человека находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru