В Саранске 46-летний мужчина пойдет под суд по обвинению в распространении порнографии

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 46-летнего мужчины, который обвиняется в распространении порнографических материалов.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в январе и апреле минувшего года 46-летний гражданин в ходе переписки с ранее незнакомым парнем в одной из социальных сетей отправлял последнему видеоматериалы порнографического характера, которые были опубликованы в открытом доступе на странице одного из сообществ.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф