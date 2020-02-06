В Мордовии прокуратура проводит работу по противодействию созданию организаций на подставных лиц

В 2019 году правоохранительными органами Мордовии при координирующей роли прокуратуры активно проводилась работа по пресечению создания организаций на подставных лиц и фактов вовлечения граждан в теневые финансовые потоки.

На протяжении прошлого года в регионе было зарегистрировано 74 преступления, связанных с созданием компаний на подставных лиц, и 99 фактов вовлечения граждан в теневые финансовые потоки.

Наибольшее количество подобных преступлений было зарегистрировано в Саранске, а также в Рузаевском и Чамзинском районах.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

Также читайте о том, что в 2019 году в Мордовии прокуроры направили в суды 3166 исковых заявлений.

Источник: prokrm.ru