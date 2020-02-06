Прокуратура Большеигнатовского района выявила нарушения прав социально незащищенных категорий граждан

Прокуратура Большеигнатовского района выявила нарушения законодательства в сфере защиты жилищных прав социально незащищенных категорий граждан.

Было установлено, что в списке, формируемом администрацией Большеигнатовского района, отсутствовал гражданин, который в силу своего социального статуса имел право на заключение договора специального найма соответствующих жилых помещений, о чем районной администрации было известно.

Кроме того, в указанном списке был выявлен факт двойного учета одного и того же лица, подлежащего обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

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Источник: prokrm.ru