В Мордовии полицейские задержали жительницу Рязанской области, подозреваемую в совершении двух краж

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали 55-летнюю жительницу Рязанской области, которая подозревается в совершении двух краж.

В августе минувшего года стражи порядка получили сообщение о том, что из дома 86-летней жительницы села Селищи Краснослободского района были похищены денежные средства в сумме 105 тыс. рублей. Спустя несколько месяцев аналогичное преступление было совершено в селе Аксел Темниковского района. Из дома 60-летней жительницы данного населенного пункта были похищены денежные средства и золотые украшения на общую сумму более 30 тыс. рублей.

По подозрению в совершении указанных преступлений стражами порядка была задержана 55-летняя жительница Рязанской области. Женщина признала свою вину. В отношении гражданки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф