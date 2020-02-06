Народные приметы на 7 февраля подскажут, какая погода будет ожидается следующей зимой

Народные приметы на 7 февраля помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться следующей зимой.

В седьмой день февраля люди, жившие несколько веков назад, определяли, какие погодные условия будут иметь место следующей зимой. Было принято считать, что погода, наблюдающаяся в первой половине упомянутого дня, полностью соответствует метеорологической обстановке, которая будет характерной для декабря. Погода в послеобеденную пору народными приметами называется индикатором того, какие метеорологические условия будут иметь место в следующем феврале.

Сильный снегопад 7 февраля люди, которые жили несколько веков назад, называли предвестником раннего прихода осени.

Народные поверья категорически запрещают стричь ногти и волосы в седьмой день последнего месяца зимы, но не поясняют, чем обоснован данный запрет.