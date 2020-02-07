Гороскоп на 8 февраля: Ракам следует объясниться с партнерами, серьезность Дев поможет вам в делах, а Козероги достигнут поставленной цели

Овен

Овны шаг за шагом выполняют заранее составленный план, но вскоре список дел закончится. Пора составить новый план действий на ближайшее будущее.

Телец

Определить и обозначить цели, которые помогут достичь Тельцам их мечты, очень хорошо будет сделать именно в этот день.

Близнецы

В этот день Близнецы будут нерешительны, что помещает сделать вам важный выбор, однако для этого есть причины. Досконально изучите вопрос, и тогда осторожность сменится уверенностью.

Рак

Ваша позиция, Раки, может быть неправильно понята партнерами, а причиной тому может стать плохая связь. Постарайтесь разъяснить ваши намерения всем, кто в вас сомневается.

Лев

В этот день Львы могут ощутить, что вам не хватает рядом какого-то человека и что вы постоянно о нем думаете. Звезды советуют что-то сделать: встретиться, поговорить по телефону или написать письмо, а не просто думать о нем.

Дева

Расстановка звезд повлияет на настроение Дев, но появившаяся серьезность позволит вам быстрее и лучше справиться с таким важными делами, как планирование бюджета и постановка целей.

Весы

В этот день Весам может потребоваться помощью друга, но если он кажется недоступен, то вы и сами сможете решить свои проблемы, просто на это уйдет немного больше времени, чем вы планировали потратить.

Скорпион

Звезды уверены, что не только Новый год и день рождения хорошие даты для составления планов и сверки с предыдущим списком дел. Этот день также является хорошим временем для планирования, Скорпионы.

Стрелец

Стрельцы в этот день получат хорошие известия, которых вы не ждали. Гонцом станет ваш давний друг или приятель, но это может и совершенно новый для вас человек.

Козерог

Появившаяся в этот день у Козерогов агрессивность поможет вам в достижении поставленной цели, правда, лучше добиваться всего мирным путем, но только если есть такая возможность.

Водолей

Звезды советуют Водолеям обратить внимание на свое финансовое положение. Вероятнее всего там все в порядке, но лучше лишний раз все перепроверить.

Рыбы

Рыбам в этот день лучше всего заняться своим здоровьем, при этом данный совет касается не только физической, но и психологической составляющей.

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