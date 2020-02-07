В Саранске 63-летний водитель легковушки сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Саранске 14-летняя девочка попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло днём 7 февраля на улице Победы. 63-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Девочка была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm