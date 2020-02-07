В Ардатовском районе при проверке точек быстрого питания были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства

В Ардатовском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в точках быстрого питания.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в нескольких точках быстрого питания, расположенных в Ардатове и Тургенево, нет сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов.

Кроме того, не соблюдался температурный режим хранения продуктов, используемых при приготовлении пищи. Дезинфекция помещения и инвентаря не осуществлялась. Зачастую продукция хранилась без соблюдения так называемого товарного соседства.

В смывах со столовой посуды и столовых приборов были выявлены бактерии группы кишечной палочки. Работники точек быстрого питания не прошли необходимый медицинский осмотр. Также отсутствовали результаты лабораторных исследований, гигиеническая подготовка и аттестация. Были выявлены и другие нарушения.

В отношении владельцев указанных точек быстрого питания были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Источник: prokrm.ru