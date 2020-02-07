В Саранске пойдет под суд 59-летний мужчина, обвиняемый в убийстве своего знакомого

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого.

В ночь на 23 ноября прошлого года 59-летний гражданин гостил у своего 69-летнего знакомого. Мужчины распивали спиртные напитки. В определенный момент владелец жилья стал выгонять гостя. По этой причине вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений гость исполосовал владельца жилья ножом. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Труп 69-летнего гражданина, спустя несколько дней, обнаружили его соседи.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 59-летнего обвиняемого, который ранее был неоднократно судим, находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru