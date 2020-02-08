В Мордовии по иску прокуратуры суд признал недействительным договор купли-продажи земельного участка

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики к ГКУ РМ «Фонд имущества» и ООО «Левжа» о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, заключенного в декабре 2012 года и обязательном возврате земельного участка в казну регионе.

Договор был оспорен из-за того, что земельный участок был передан в пользование без условия утраты им особо ценного значения при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. На момент заключения сделки условия перевода земель особо охраняемых территорий и объектов соблюдены не были.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru