Гороскоп на 9 февраля: Овнам нужно будет поступать правильно, Львам не стоит поддаваться соблазну, а Стрельцы быстро справятся со всеми заданиями

Овен

В этот день, Овны, будет очень важно принимать правильные решения. Особенно это касается личной жизни, проблемы в которой вы сможете относительно легко решить.

Телец

Высокий уровень концентрации позволит Тельцам завершить на работе проект или пройти до конца обучающий курс. Вас ничто не сможет сбить с курса, идите к цели.

Близнецы

Звезды настоятельно рекомендуют Близнецам, привыкшим к сидячему образу жизни, начать ходить в спортзал или хотя бы совершать регулярные прогулки.

Рак

В этот день Раки смогут выразить себя, занимаясь творческим проектом, а высокий уровень концентрации позволит вам довести дело до конца и получить, помимо удовольствия, награду.

Лев

Львы смогут избежать соблазна сделать все на скорую руку в этот день, ведь вы привыкли все делать обстоятельно и на века. Даже если вас будут уговаривать, не поддавайтесь, делайте так, как считаете нужным.

Дева

Звезды предлагают Девам составить планы на ближайшее будущее, поскольку ваша практичность в этот день будет на высоте. Подумайте, где взять дополнительные деньги, если имеющихся средств не хватает для реализации задуманного.

Весы

Принимать даже самые сложные решения Весам будет легко, просто и даже весело в этот день. Разрешается даже допустить ошибки, ведь их всегда можно исправить.

Скорпион

Отличный день для тех Скорпионов, которые давно хотели воплотить в жизнь идеи, отложенные вами под сукно. Не бойтесь экспериментировать.

Стрелец

Трудолюбие Стрельцов, дополненное в этот день воодушевлением, поможет вам быстро справиться с кучей накопившихся дел.

Козерог

В этот день Козероги могут оказаться на месте судьи, но вам лучше постараться всеми возможными способами избежать этой роли, так как спорить будут два одинаково дорогих вам человека.

Водолей

Энергия, которой у Водолеев будет в этот день с избытком, поможет вам быстро провести уборку, а также навести порядок в кладовке, на чердаке и других местах, куда «давно не ступала нога человека».

Рыбы

Рыбам следует проявлять больше активности, например, чаще совершать пробежки, или посещать спортзал. Отдыхать после таких занятий лучше не лежа пластом, а делая что-нибудь полезное.

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