В Саранске за три года в детском технопарке прошли обучение более 1200 детей

В Саранске в течение трех лет более 1200 детей прошли обучение в детском технопарке.

В начале февраля 2017 года в Саранске начал свою работу детский технопарк «Кванториум». За три года в данном технопарке обучение по программам технического и естественнонаучного творчества прошли более 1200 детей.

В «Кванториуме» юные жители Саранска проектируют и собирают модели летательных аппаратов, создают приложения виртуальной реальности, а также программируют роботов.

Этой зимой в Мордовии начал свою работу мобильный детский технопарк, который ездит по населенным пунктам республики.

По информации «Известий Мордовии».

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