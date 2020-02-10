Гороскоп на 11 февраля: Близнецы смогут подзаработать на письме, планы Дев изменятся, но в лучшую сторону, а Козероги не смогут побыть с любимым

Овен

Пришедшие в дом Овнов желанные гости хоть и принесут с собой отличные новости, но также добавят вашему дому немножко хаоса и неразберихи.

Телец

Звезды предупреждают Тельцов о том, что все полученные вами в этот день новости следует перепроверять, поскольку они быстро обрастут слухами. Основывайте свое мнение лишь на точных данных.

Близнецы

В этот день Близнецы будут особенно успешны в написании писем, подготовке текста для выступления или публикации. Также ваши способности помогут вам подзаработать, составив контракт или подготовив другие документы.

Рак

Ракам добиться успеха в этот день поможет удача, присутствие которой позволит вам почувствовать себя счастливыми.

Лев

Недавние праздники, пирушки, посиделки и визиты в гости не прошли даром для организма Львов, которому теперь требуется отдых и разрядка.

Дева

Некоторые события, произошедшие со знакомыми Дев, могут заставить вас изменить свои планы, но в конечном счете это даже пойдет вам на пользу.

Весы

В этот день Весы могут встретиться с интересными людьми, специалистами в области права или образования, которые поделятся с вами ценными сведениями. Свежая информация откроет для вас новые пути.

Скорпион

Скорпионы могут отправиться за пределы страны в деловую поездку, которая также даст возможность улучшить ваше образование и получить новые навыки.

Стрелец

Звезды говорят, что Стрельцам придется туго – всплывут старые травмы и фобии, которые вы сможете побороть. Возможно придется остаться дома наедине с собой, чтобы завершить процесс.

Козерог

Нарушить планы Козерогов, решивших устроить романтический вечер своему избраннику, могут другие обязательства, которые ранее вы пообещали выполнять.

Водолей

В этот день Водолеи будут ощущать себя так, словно вы только недавно появились на свет и полны энергии и сил для того, чтобы передвигать горы.

Рыбы

Рыбы будут с нетерпением ждать вечера, чтобы в романтической обстановке рассказать своему избраннику о новых, недавно появившихся возможностях, которые могут круто изменить вашу жизнь.

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