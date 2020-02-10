В Саранске на карантин закрыли 70 классов и более 20 групп в детсадах

В Саранске на карантин закрыли 70 классов в школах и 21 группу в детсадах.

Начальник городского управления образования Оксана Шуляпова сообщила указанную информацию в ходе оперативного совещания, прошедшего в администрации Саранска 10 февраля.

Оксана Шуляпова также отметила, что 7 февраля заболеваемость ОРВИ составляла 11% в школах и 8,6% в детских садах, годом ранее данные показатели были равны 8,8% и 8,2% соответственно.

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Источник: info-rm.com