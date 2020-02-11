В Саранске разыскиваются мужчина и женщина, подозреваемые в краже денег с чужой банковской карты

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются мужчина и женщина, которые подозреваются в похищении денежных средств с чужой банковской карты.

Неизвестные мужчина и женщина, расплачиваясь банковской картой, которую законный владелец обронил на одной из улиц Саранска, в период с 3 по 8 февраля приобрели продукты и алкогольные напитки общей стоимостью более 3 тыс. рублей.

Предполагаемые преступники были зафиксированы камерами видеонаблюдения в одном из магазинов Саранска. Мужчина был одет в черную кожаную куртку, джинсы того же цвета и серо-зеленую шапку. Женщина была одета в темные джинсы, черную куртку и темную шапку.

Все, кто что-либо знает о личностях или местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-77-60, 29-77-88 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф