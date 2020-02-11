В Мордовии молодые специалисты всё чаще идут работать на почту

В Мордовии был зафиксирован рост числа выпускников высших и средних специальных учебных заведений, которые в качестве места работы выбирают федеральную почтовую связь.

В настоящее время в УФПС Мордовии работают 136 молодых специалистов, которые получили дипломы на протяжении пяти последних лет.

Тому, что молодежь желает реализовать свои профессиональные амбиции, работая в УФПС, способствуют современные условия труда, а также кадровая политика, которая ориентирована именно на молодых специалистов.

Кроме того, был создан специальный совет, который занимается решением вопросов начинающих работников.

По информации «Известий Мордовии».