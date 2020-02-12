Гороскоп на 13 февраля: Тельцам не следует торопиться, Львам придется подбирать слова, а Весы и Скорпионы столкнутся с ограничениями

Овен

Умение планировать Овнов, равно как и ваше чувство долга, очень помогут вам в этот день. Если не будете справляться, отдохните и придумайте новый план.

Телец

Звезды советуют Тельцам сбавить скорость, чтобы делать меньше ошибок. Вы будете лучше видеть окружающую вас картину, если прекратите торопиться куда-то.

Близнецы

Близнецы должны как можно чаще напоминать своим родным и друзьям, что они любимы вами, вы о них помните и будете заботиться всегда.

Рак

В этот день Ракам будет полезно узнать нелицеприятную правду о себе и своих поступках от самых близких людей, друзей. Сделайте правильные выводы и идите дальше.

Лев

Звезды рекомендуют Львам в этот день как можно тщательнее подбирать слова при общении с окружающими, чтобы не ранить их своей грубостью и не оттолкнуть.

Дева

Девам следует начать исследовать новые области, к примеру, культуру другого государства. Новые знания и чувства помогут утолить голод, который уже давно не дает вам покоя.

Весы

Воплотить в жизнь все, что было задумано на этот день, Весам будет вполне по силам, но не забывайте о временных рамках, которые могут вас ограничивать.

Скорпион

Скорпионы в этот день также могут столкнуться с некоторыми ограничениями, которые могут помещать вам реализовать заранее составленные планы.

Стрелец

Отлично продуманный план потребуется Стрельцам для достижения поставленной цели. Ваш открытый для всего нового разум поможет вам быстро найти выход из тупика, если вдруг вы там окажетесь.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам признавать в этот день свои ошибки. Это поможет вам сблизиться с людьми и получить новые данные, необходимые для составления плана последующих действий.

Водолей

Водолеи будут проницательны в этот день. Данное качество, наряду с организованностью и дисциплиной, поможет вам достичь небывалых успехов. Звезды, правда, предупреждают, что не следует при этом вредить другим людям.

Рыбы

В этот день Рыбам не стоит испытывать такие бесполезные эмоции, как сожаление и чувство вины. Также достичь цели вам может помешать ваше упрямство.

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