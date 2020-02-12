В Мордовии осудили автомобилиста, сбившего пешехода

В Мордовии суд вынес приговор в отношении автомобилиста, который сбил пешехода.

ДТП произошло вечером 26 июля прошлого года на территории села Дубенки. 56-летний гражданин, находясь за рулем легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, в определенный момент движения отвлекся от управления, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части на обочину и совершило наезд на 64-летнего пешехода. Пострадавший получил телесные повреждения.

Решением суда в отношении 56-летнего автомобилиста была избрана мера наказания виде 2 лет лишения свободы условно и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

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Источник: prokrm.ru