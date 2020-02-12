В Мордовии два подростка пойдут под суд по обвинению в краже денег

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух подростков, которые обвиняются в похищении денежных средств.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что два подростка в июле прошлого года отдыхали в детском оздоровительном лагере, расположенном в Кочкуровском районе. В этот период парни через мобильное приложение похищали денежные средства с банковской карты 17-летнего юноши, угрожая последнему жестокой физической расправой. В общей сложности обвиняемые похитили 30,5 тыс. рублей.

Кроме того, один из подростков, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, повредил автомобиль, припаркованный возле детского лагеря. Восстановительный ремонт владельцу транспортного средства обошелся примерно в 18 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru