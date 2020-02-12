Народные приметы на 13 февраля подскажут, ударят ли в ближайшее время лютые морозы

Народные приметы на 13 февраля позволят определить, следует ли готовиться к тому, что в ближайшее время ударят сильные морозы.

Несколько веков назад люди, желая узнать, какая метеорологическая обстановка будет иметь место после тринадцатого дня последнего месяца зимы, наблюдали за тем, как горит огонь в печке. Считалось, что красное пламя предвещает скорый приход лютых морозов. Белый огонь народные поверья называют предвестником оттепели и ранней весны.

Громко кричащие в этот день вороны в былые времена воспринимались в качестве предвестников метелей и снежной бури.

Если 13 февраля на солнце видны круги, народные поверья советуют готовиться к хорошему урожаю.