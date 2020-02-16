Гороскоп на 17 февраля: Раки помирятся с избранником, Весам предстоит сделать сложный выбор, а Рыбы могут поругаться с близкими

Овен

Этот день может показаться Овнам слегка сумбурным, но достаточно будет сделать глубокий вдох, сконцентрироваться и все сразу встанет на свои места.

Телец

Изменения, происходящие прямо под носом у Тельцов (может быть в вашем районе), способны серьезно повлиять на привычный уклад вашей жизни.

Близнецы

Близнецы будут раздражаться больше обычного в этот день, поскольку от важных дел вас будут отвлекать разные мелкие расходы.

Рак

Звезды уверены, что в этот день Раки смогут наладить диалог с избранником. Возможно останутся еще открытые вопросы, но вы оба продолжите дальше совместный путь.

Лев

Несмотря на желание Львов побыть в одиночестве, это окажется невозможно сделать из-за данных вами ранее обязательств.

Дева

Желание Дев заняться творческими проектами может наткнуться на блоки или преграды, но вскоре они пройдут, поэтому не бейтесь головой о стену, а просто переждите.

Весы

Весы ранее пообещали родным остаться дома и помочь с делами, но вас могут срочно вызвать на работу. Выбор будет сложным, но его точно не стоит делать на эмоциях.

Скорпион

В этот день Скорпионы будут разрываться между двух желаний – остаться наедине с собой и оказаться на работе в коллективе. Ваша раздражительность может стать причиной ссоры с родными или коллегами.

Стрелец

Небольшие финансовые трудности могут погрузить Стрельцов в состояние апатии, но не следует этого допускать. Проблемы можно быстро решить, нужно лишь приложить усилия.

Козерог

После беседы с коллегой Козероги могут погрузиться в депрессию, но следует трезво мыслить, чтобы избавиться от уныния и разочарования. Вечерняя беседа с избранником окончательно вернется вас к жизни.

Водолей

В этот день Водолеи могут почувствовать недомогание, поэтому звезды рекомендуют избегать физических нагрузок и работы за компьютером.

Рыбы

Родные, близкие, знакомые или коллеги Рыб могут стать причиной, которая выведет вас из себя и сделает раздражительным. Это может стать причиной скандала или даже размолвки.

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