ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминает об опасности курения в состоянии алкогольного опьянения

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии об опасности курения в состоянии алкогольного опьянения.
Представители ведомства обращают внимание на то, что неосторожное обращение с огнем во время курения является одной из самых распространенных причин пожаров.
Горящий окурок, брошенный в помещении, может тлеть от 20 минут до 3 часов. Смерть уснувшего курильщика в большинстве случаев провоцирует не огонь, а отравление продуктами горения.
Статистические данные свидетельствуют о том, что более 80% граждан, погибших в результате пожаров, в момент возгорания пребывали в состоянии алкогольного опьянения.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru