В Мордовии из-за долгов администрации населенных пунктов и школы могут остаться без электричества

В Мордовии энергетики могут оставить без электроэнергии администрации населенных пунктов и школы из-за долгов.

Без света рискуют остаться администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского района, Атемарского сельского поселения Лямбирского района, Лямбирского сельского поселения Лямбирского района, Тургеневского городского поселения Ардатовского района.

Также в списке должников, которых энергетики могут лишить электричества, значатся МБОУ ДО «Ардатовская детско-юношеская спортивная школа», МБОУ «Краснослободская СОШ №1», многопрофильный лицей, расположенный в Краснослободске, Гуменская средняя общеобразовательная школа Краснослободского района и аграрный техникум имени И. А. Пожарского, расположенный в Ардатове.

Кроме того, отключения могут коснуться судебного департамента в Ардатовском районе и ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в Краснослободском районе.

Подача электроэнергии будет остановлена, если до 21 февраля долги не будут погашены.

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Источник: info-rm.com